Определилась пара финалистов верхней части сетки Кубка России

В среду вечером ЦСКА обыграл «Крылья Советов» на своём поле со счётом 1:0, сумев забить гол в концовке встречи. За счёт этой победы команда Владимира Федотова пробилась в финал верхней части турнирной сетки Кубка России. Там соперником «армейцев» будет «Урал».

Финал верхней части сетки будет представлять собой классическое двухматчевое противостояние без правила гостевого гола. Победитель пробьётся в суперфинал, где сразится за трофей с победителем второго этапа финала нижней части турнирной сетки. Суперфинал, как известно, пройдёт в «Лужниках».

Добавим, что «Крылья Советов» после поражения от ЦСКА (2:3 по сумме двух встреч) не вылетели, а опустились в нижнюю часть сетки.