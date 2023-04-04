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Ганчаренко: «Благодаря болельщикам сегодня мы прошли дальше и обыграли «Спартак»

04 Апреля 2023 • 19:18 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:1).

- «Спартак» побежден, 2:1. Не без нервной концовки, но, тем не менее, удалось донести до команды то, о чем мы говорили до матча, что «Спартак» особенно опасен в конце, что важно сохранить свою игру на этот отрезок?

- Надо понять, что моменты были у «Спартака» не только в конце, но и в начале второго тайма. И у нас были хорошие по ходу игры. Все-таки нельзя говорить, что нам было надо делать акцент на том, как сыграть в конце. В целом надо было понимать, как структурно обороняться, потому что со «Спартаком» чем выше обороняешься, тем лучше для нас.

- Момент с пропущенным голом. Гол в раздевалку очень важен, но тут гол из раздевалки. Как команда на это обычно реагирует? Довольны ли вы тем, как она с этим справилась?

- Вообще-то надо отметить, что есть обратная сторона медали, что очень часто мы когда выигрываем, а соперник сравнивает, мы часто находим в себе силы, как сегодня, переломить ход матча. Сегодня это произошло. Это, наверное, за счет характера. Наверное, стоит отметить, что сегодня было столько «шмелей» на трибуне. Это тоже сильно нам помогло, потому что в первый раз мы видим столько болельщиков. Ощущаем, что болельщики в Екатеринбурге есть. Хочется верить, что это не Фан-айди, не «Спартак», а игра команды. Когда болельщики чувствуют, что могут увидеть победу, они приходят и поддерживают команду. Поэтому спасибо им, во многом благодаря им сегодня мы прошли дальше и обыграли «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Виктор Ганчаренко
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