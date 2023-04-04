Бушманов: «Вижу, что Сунгатулин привыкает с каждой игрой и выглядит всё уверенней»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о полузащитнике «Урала» Фаниле Сунгатулине.

Специалист похвалил 21-летнего спортсмена и сказал, что был доволен его игрой во время выступлений за вторую команду «красно-белых», добавив, что футбол команды уже тогда строился через него.

«Сейчас понятно, что всё на более высоком уровне и нужно адаптироваться. Вижу, что он привыкает с каждой игрой и выглядит всё уверенней», - приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Сунгатулин забил красивый гол своей бывшей команде (в матче «Урал» - «Спартак» (2:1)). Бушманов признался, что переживает за игрока и выразил уверенность в том, «что всё у него получится».