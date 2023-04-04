Время обсудить отставку Абаскаля: «Спартак» проваливает весну

«Спартак» вновь не смог выиграть и вылетел из пути Премьер-лиги в Кубке России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Тихо, тихо! Заголовок, конечно, кликбейтный, и всерьёз обсуждать увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» не будем, по крайней мере пока. Однако неплохо бы понять, что работу испанца надо критиковать. В последних шести матчах во всех турнирах «Спартак» выиграл лишь раз – у «Факела» и то с трудом. Можно сетовать, что в матче с «Уралом» в рамках Премьер-лиги арбитр в общем-то украл победу у «красно-белых», но серьёзно это картину не меняет. Так или иначе у «Спартака» четыре матча подряд без побед. При этом соперники у «красно-белых» были из числа тех, которых должна обыгрывать команда, ставящая себе задачу побороться за чемпионство и Кубок весной.

За весну «Спартак» окончательно лишился шансов на чемпионство. В борьбе за второе место «красно-белые» уже отстали от «Ростова». Пока некритично, но всё же. Более того, уже даже третье место не выглядит для «красно-белых» гарантированным. В Кубке «Спартак» вылетел из пути Премьер-лиги. Конечно, есть ещё «Путь регионов», так что завоевать трофей реально, но жизнь себе команда усложнила.

Самое печальное для Абаскаля заключается в том, что результаты-то по игре. «Спартак» стал играть хуже, чем осенью. Можно, конечно, винить в этом арбитров или соперников, затягивающих время, однако, кажется, испанцу пора прежде всего начать спрашивать с себя. В конце концов странно, что главным достижением Абаскаля по весне можно назвать стартовый состав «красно-белых», состоящий из 11 россиян.

«Спартак» регулярно допускает ошибки в обороне и опорной зоне, причём раз за разом. Абаскаль никак не может их исправить, и это недоработка именно главного тренера. Очень здорово развивать молодёжь, но за этим теряется результат. «Спартак» проваливает весну, и никаких объективных причин для этого нет. Даже травма одного Промеса не может объяснить эти неудачи.

Впереди «Спартак» ждёт очень сложный календарь. В ближайших пяти турах Премьер-лиги «красно-белым» предстоит встретиться с «Динамо», «Краснодаром», «Ростовом» и «Зенитом». Да и «Торпедо», занимающее последнюю строчку, точно будет прикладывать все усилия, чтобы набрать баллы, тем более что «Спартак» в кризисе. У Абаскаля закончилось время на эксперименты, закончилось время на ошибки. Команда рискует свалиться в середину таблицы, остаться без Кубка.

Когда летом Абаскаль продлил контракт, многие восприняли это как продуманный шаг клуба с прицелом на будущее. Весна пока намекает, что клуб поспешил. Во всяком случае сейчас, глядя на результаты «Спартака», невозможно представить себе, чтобы Абаскаля позвал к себе какой-либо солидный клуб. При этом продление контракта зимой скорее обезопасило испанца от увольнения из стана москвичей. «Спартак», конечно, способен на многое, но расстаться с тренером, с которым несколько месяцев назад с помпой продлили соглашение, будет слишком большим ударом по репутации нового руководства.

Пока рано обсуждать отставку Абаскаля. В конце концов ничего страшного для «Спартака» не случилось. Да и испанцу надо дать время, чтобы он показал себя. Тем более что в клубе вроде делают ставку скорее на следующий сезон, чем на этот. И всё же Абаскалю пора брать себя в руки и исправлять игру и результаты. Иначе действительно придёт время обсуждения его увольнения.

Роман Андреев