Кечинов считает, что «Уралу» повезло в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение «красно-белых» от «Урала» (1:2) в полуфинале Кубка России Пути РПЛ.

«Игра между «Спартаком» и «Уралом» была боевая и зрелищная. Не могу сказать, что «Спартак» играл хуже «Урала». Команда создавала много моментов, но Помазун сыграл здорово. Можно сказать, что «Уралу» повезло, два дальних удара — два гола», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

После вылета из Пути РПЛ «Спартак» продолжит вести борьбу за Кубок России в Пути регионов. Соперник «красно-белых» пока неизвестен, он определится позже путем жребия.