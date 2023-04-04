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Кубок России

Кечинов считает, что «Уралу» повезло в матче со «Спартаком»

04 Апреля 2023 • 20:33 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение «красно-белых» от «Урала» (1:2) в полуфинале Кубка России Пути РПЛ.

«Игра между «Спартаком» и «Уралом» была боевая и зрелищная. Не могу сказать, что «Спартак» играл хуже «Урала». Команда создавала много моментов, но Помазун сыграл здорово. Можно сказать, что «Уралу» повезло, два дальних удара — два гола», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

После вылета из Пути РПЛ «Спартак» продолжит вести борьбу за Кубок России в Пути регионов. Соперник «красно-белых» пока неизвестен, он определится позже путем жребия.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Валерий Кечинов Илья Помазун
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