Агент рассказал, что означал жест Кейта Бальде после гола в ворота «Урала»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде рассказал о праздновании футболиста после забитого мяча в ворота «Урала».

«Красно-белые» проиграли екатеринбургскому клубу в ответном матче 1/2 финала Кубка России со счетом 1:2. Единственный гол в составе столичного клуба забил Бальде, этот мяч стал для него дебютным в футболке «Спартака». Во время празднования форвард показал жест «часы».

«Кейта имел в виду, что его время наконец пришло», — заявил Пасторелло «Чемпионату».

По итогам двух матчей «Спартак» вылетел от «Урала» (1:1, 1:2) из плей-офф Кубка России Пути РПЛ и отправился в Путь регионов.