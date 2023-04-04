Генич: «Спартак» может положиться на Мозеса»

Известный журналист Константин Генич поделился мнением на тему того, кто может заменить травмированного Квинси Промеса в составе «Спартака».

Генич считает, что вернувшийся после травмы полузащитник Виктор Мозес способен восполнить потерю нидерландского нападающего.

«Очень вовремя вернулся Мозес. Видно, что у него есть желание, он соскучился по футболу. На него «Спартак» может положиться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Мозес провёл за «Спартак» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 4 апреля, против «Урала» в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.