Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич: «Спартак» может положиться на Мозеса»

04 Апреля 2023 • 12:50 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 2 ч. 51 мин.

Известный журналист Константин Генич поделился мнением на тему того, кто может заменить травмированного Квинси Промеса в составе «Спартака».

Генич считает, что вернувшийся после травмы полузащитник Виктор Мозес способен восполнить потерю нидерландского нападающего.

«Очень вовремя вернулся Мозес. Видно, что у него есть желание, он соскучился по футболу. На него «Спартак» может положиться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Мозес провёл за «Спартак» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 4 апреля, против «Урала» в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич Виктор Мозес Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
14:04 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил, зачем «Пари НН» пригласил Юрана
13:59 · Россия. Премьер-лига
Подготовлен проект упрощения Fan ID – известны детали
13:44 · Россия. Премьер-лига
Друг Йокановича: «Славиша готов биться до последнего, он никогда не теряет веры»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Не уверен, что с Билялетдиновым ситуация в «Химках» улучшится»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о восстановлении Барриоса в преддверии матча с «Локомотивом»
12:54 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» хочет арендовать игрока «Зенита»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Спартак» может положиться на Мозеса»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал, в каком случае «Динамо» может уволить Йокановича
12:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» Абаскаля напоминает романцевский период»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты детали контракта Юрана с «Пари НН»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев покинет «Локомотив»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Если «Динамо» задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Карпин должен находить мотивацию в сборной России»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Батчи всё устраивает в «Краснодаре»
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» принял решение по будущему Камано эксклюзив
Все новости
Рекомендуем