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Кубок России

Бушманов считает «Спартак» одним из фаворитов Кубка России

04 Апреля 2023 • 19:44 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о вылете столичного клуба в нижнюю сетку Кубка России после поражения от «Урала».

Экс-игрок сборной России отметил, что «красно-белые» не показали ничего особенного в игре в нападении, а уральский клуб смог реализовать свои моменты, во втором тайме, по мнению эксперта, игру усилил Виктор Мозес, также неплохо себя проявил Кейта Бальде.

«Сейчас сложно сказать, кто является фаворитом Кубка. «Спартак» точно один из фаворитов. Ничего исключать нельзя», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Евгений Бушманов
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