Маслов: Команды стали по-другому играть против «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался после поражения от «Урала» (1:2) в полуфинале Кубка России Пути РПЛ.

«Не получалось выйти из обороны в атаку. «Урал» нас прессинговал, проигрывали подбор. Вязкая игра в первом тайме. Отсутствующие? И без них мы должны играть», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

По мнению футболиста, игра «Спартака» не изменилась после зимних сборов, просто сейчас соперники стали действовать по-другому, изменили стиль.

В текущем сезоне 22-летний Маслов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста. Добавим, что «Спартак» не выиграет уже на протяжении четырех последних встреч.