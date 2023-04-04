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Кубок России

«Спартак» проиграл «Уралу» в Екатеринбурге и вылетел из пути РПЛ Кубка России

04 Апреля 2023 • 18:57 Комментировать (2)
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

«Урал» и московский «Спартак» сыграли в рамках Кубка России. Встреча плей-офф пути РПЛ состоялась 4 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Протокол игры  
Урал2:1Спартак Москва
(1:0) Сиссе Ибраима32'  
  49'Бальде Диао Кейта (1:1)
(2:1) Сунгатулин Фаниль72'  
Помазун ИльяГогличидзе Лео  90'Бегич Сильвие  17'Филипенко Егор  40' 62' (Эмерсон Рамос ( 62') Кулаков ДенисСиссе ИбраимаБевеев Мингиян 61' (Мамин Артём ( 61') Юшин Александр 62' (Бикфалви Эрик ( 62') Мишкич Даниэль 67' (Сунгатулин Фаниль ( 67') Влут РайКаштанов Алексей  52' 85' (Егорычев Андрей ( 85')
Запасные: Татаринов ЕвгенийПодберёзкин ВячеславБаклов ОлегЦулукидзе ЛукаРанджелович ЛазарГазинский ЮрийЖелезнов Юрий
Максименко АртёмТавареш ТомашЛитвинов Руслан  50'Чернов НикитаДенисов Даниил 46' (Мозес Виктор ( 46') Пруцев Данил 83' (Зорин Даниил ( 83') Мартинс КристоферЗобнин Роман  84'Игнатов Михаил Александрович 64' (Зиньковский Антон ( 64') Хлусевич Даниил  44' 76' (Мелёшин Павел ( 76') Бальде Диао Кейта  56' 76' (Маслов Павел ( 76')
Запасные: Классен ЛеонВолков МаксимРыбус МацейВеденеев МаксимШитов АртёмДуарте Алексис
04 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

На кубковый матч Абаскаль уже по традиции выставил Максименко, защита изменений не претерпела, а впереди появился Кейта Бальде. Из-за травм Джикии и Промеса, дисквалификаций Селихова, Николсона и Соболева большого поля для экспериментов у Гильермо Абаскаля не было. Виктор Ганчаренко особо не удивил, разве что на скамейке запасных оставил Эрика Бикфалви.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, на низких скоростях, зато при плотной борьбе. Всего по одному удару в створ ворот нанесли команды, всего по одному опасному моменту создали. Вот только разница в том, что «Урал» свой шанс реализовал, а Помазун зачехлил момент «Спартака».

Илья отлично среагировал на удар Кейта Бальде, высоко выпрыгнувшего на кросс с правого фланга. Плотно пробил форвард «Спартака», но голкипер был готов. А вот Максименко не очень готов был к удару Сиссе. Полузащитник «Урал» взял отскока после подачи углового и не самого удачного выноса. В касание он пальнул по штангу, направив мяч сильно и точно. Максименко ещё и был закрыт защитниками, поэтому даже не прыгнул – 1:0.

Зато второй тайм «Спартак» начал сильно лучше. Шикарная диагональ Литвинова со своей половины поля, Кейта отлично обрабатывает мяч, убегает от Бевеева и бьёт в «домик» Помазуну – 1:1. В ответ «Урал» кольнул угловым: Юшин навесил, Бегич пробил, а мяч чиркнул по штанге, отправившись за пределы поля. Этот момент стал всплеском, «Спартак» играл мощнее. У Кейта были два опасных удара из пределов штрафной площади, но Помазун опять же справился.

«Урал» выдержал натиск «Спартака», во второй половине тайма захватив инициативу. Отлично шли навесы – так Максименко пришлось спасать после подачи Бикфалви, Эрик отлично пробил головой, но голкипер в прыжке парировал. Потом опять бил Бегич – и тут Максименко на высоте. Но Александр всё-таки пропустил второй, Бикфалви покатил под удар Сунгатулину, Фаниль в касание пробил точно в угол – 2:1.

«Спартак» навалился в концовке, но сумбурные атаки никаких дивидендов не дали. Опаснее выглядели даже выходы «Урала». Так выбегал Рай Влут, под прессингом Чернова опасно пробивший рядом со штангой. Команда Ганчаренко вышла победителем из дуэли со «Спартаком» и отобралась в финал пути РПЛ Кубка России. Для «Спартака» тоже ничего не закончилось, москвичи упали в путь регионов.

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Спартак Москва Урал
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Комментарии (2)
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kostet
04 Апреля 2023 в 19:04
Отлично!!! Это карма за укрывательство преступника.
Alexs
04 Апреля 2023 в 19:03
Молодцы шмали. Браво Гончаренко!
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