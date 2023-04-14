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Кубок России

Сунгатулин рассказал, почему не стал праздновать гол в ворота «Спартака»

14 Апреля 2023 • 19:24 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал об эмоциях после гола в ворота «Спартака» в рамках Кубка России.

«На самом деле я был очень рад своему голу, потому что это был мой первый мяч за команду в официальных играх. Еле сдерживал эмоции, потому что очень хотелось отпраздновать. Но решил, что лучше не буду», — заявил хавбек екатеринбургского клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». Сунгатулин рассказал, что этот гол оставил у него двоякие чувства. По словам футболиста, он не думал, что забьёт свой первый мяч именно в ворота «красно-белых».

Напомним, что Фаниль Сунгатулин 4 апреля в полуфинале Пути РПЛ Кубка России забил победный гол «Спартаку», что позволило «Уралу» выйти в финал. Для игрока этот мяч стал первым в профессиональной карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Фаниль Сунгатулин
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