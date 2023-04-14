Сунгатулин рассказал, почему не стал праздновать гол в ворота «Спартака»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал об эмоциях после гола в ворота «Спартака» в рамках Кубка России.

«На самом деле я был очень рад своему голу, потому что это был мой первый мяч за команду в официальных играх. Еле сдерживал эмоции, потому что очень хотелось отпраздновать. Но решил, что лучше не буду», — заявил хавбек екатеринбургского клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». Сунгатулин рассказал, что этот гол оставил у него двоякие чувства. По словам футболиста, он не думал, что забьёт свой первый мяч именно в ворота «красно-белых».

Напомним, что Фаниль Сунгатулин 4 апреля в полуфинале Пути РПЛ Кубка России забил победный гол «Спартаку», что позволило «Уралу» выйти в финал. Для игрока этот мяч стал первым в профессиональной карьере.