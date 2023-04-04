Футболистам «Урала» не увеличат премиальные за проход «Спартака»

«Урал» пробился в финал верхней части турнирной сетки Кубка России. После гостевой ничьей со «Спартаком» (1:1) команда Виктора Ганчаренко обыграла статусного соперника на своём поле с результатом 2:1.

После завершения игры президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «Спорт-Экспресса» о премиальных выплатах для футболистов. По словам Иванова, премиальные увеличены не будут.

В финале верхней части сетки Кубка России «Урал» сыграет с победителем дуэли между ЦСКА и «Крыльями Советов». Москвичи и самарцы ответный полуфинал проведут в среду, 5 апреля. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.