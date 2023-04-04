Дебютный гол Бальде позволил «Спартаку» сравнять счёт в матче с «Уралом»

В эти минуты в Екатеринбурге проходит ответный полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России, в котором встречаются «Урал» и «Спартак». В первом тайме хозяева победили со счетом 1:0 после чудесного выстрела с лета от Ибраимы Сиссе. Сразу после перерыва «красно-белые» отыгрались. Руслан Литвинов со своей половины поля бросил в отрыв Кейта Бальде, и форвард из пределов штрафной пробил в цель. Это его дебютный гол в составе москвичей. Счет стал 1:1. С таким же результатом завершился и первый кубковый поединок этих соперников. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.