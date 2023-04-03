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Кубок России

Тарханов: «Жду выигрыша «Урала»!

03 Апреля 2023 • 21:09 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 19 ч. 18 мин.

Российский тренер Александр Тарханов высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка России между «Уралом» и «Спартаком».

«От матча в Екатеринбурге жду выигрыша «Урала»! Они все-таки на своем поле. Команда проиграла две игры и сейчас они должны выиграть. «Урал» никого не боится. Сейчас команда Абаскаля немного сдулась», — приводит слова Тарханова Sport24.

Специалист добавил, что у «Спартака» не сыграет Квинси Промес, это потеря для «красно-белых».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет завтра, 4 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.  
 

«Спартак» прибыл на матч с «Уралом» без пяти игроков основного состава

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Александр Тарханов
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