Тарханов: «Жду выигрыша «Урала»!

Российский тренер Александр Тарханов высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка России между «Уралом» и «Спартаком».

«От матча в Екатеринбурге жду выигрыша «Урала»! Они все-таки на своем поле. Команда проиграла две игры и сейчас они должны выиграть. «Урал» никого не боится. Сейчас команда Абаскаля немного сдулась», — приводит слова Тарханова Sport24.

Специалист добавил, что у «Спартака» не сыграет Квинси Промес, это потеря для «красно-белых».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет завтра, 4 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.



«Спартак» прибыл на матч с «Уралом» без пяти игроков основного состава