Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубковых матчей.

- «Динамо» сейчас играет нестабильно. Как оцениваете шансы «Акрона» пройти дальше, учитывая, что эта команда выбила «Локомотив»?

- «Динамо» некуда отступать. Оно столько косяков уже сделало. Если «бело-голубые» еще и этой команде проиграют, о чем тогда говорить? Поэтому думаю, что москвичи сегодня победят.

- Допускаете недооценку соперника со стороны «Динамо»?

- Игра «Акрона» с «Локомотивом» показала, что если недооценить этого соперника, то могут возникнуть проблемы. Уверен, хозяева отнесутся к этой встрече должным образом.

- Поражение «Динамо» от «Сочи» как-то скажется на предстоящем матче?

- Нет. Это другой турнир, и он самый короткий для завоевания трофея. Поэтому москвичи должны настроиться. Но если этого не произойдет, тогда я вообще ничего не понимаю.

- «Динамо» скоро играть со «Спартаком» в чемпионате. Йоканович может поберечь основную обойму?

- Нет. Ему не приходится выбирать, кого ставить, потому что обязательно надо проходить этого соперника. Если этого не случится, он до матча со «Спартаком» может недотянуть.

- «Спартак» провел несколько неудачных матчей: ничья с «Уралом» в кубке и «Ахматом», поражение от «Оренбурга». Какого результата ждете от матча с «Уралом»?

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- Когда команда играет нестабильно, невозможно сказать, где она споткнется, а где хорошо выступит. У гостей не сыграет ряд футболистов, но это ни о чем не говорит. Когда команда выйдет играть, там безногие побегут. Так всегда было.

- В первом матче ЦСКА с «Крыльями Советов» была ничья. Чего ждете от ответного матча?

- «Армейцы« легко обыграли «Крылья Советов» в чемпионате - 4:0. Думаю, ЦСКА и, прежде всего, его тренерский штаб тоже прекрасно понимает, что если хотят усидеть на стульях, нужно чего-то добиваться. Они будут это делать. Им по силам обыграть «Крылья Советов» с нужным счетом. Никто не будет беречь лидеров команды, потому что сейчас уже такая стадия, что делать это незачем.

- Какие у вас ожидания от южного дерби «Краснодар» - «Ростов»?

- Команды стабильностью не отличаются. Хорошие матчи чередуются с непонятными. Это кубковая игра. Кто первый ошибется, тот и окажется в роли догоняющего.

- «Краснодару» поможет фактор своего поля?

- Конечно, должен помочь. Придут болельщики, которые погонят свою команду вперед.

- «Ростов» сейчас идет на второй строчке в РПЛ. У него больше шансов победить?

- Это кубковая игра. Невозможно предугадать исход матча. Меня не удивит никакой результат в этой игре.

Елена Григорьевская