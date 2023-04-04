Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубковых матчей.
- «Динамо» сейчас играет нестабильно. Как оцениваете шансы «Акрона» пройти дальше, учитывая, что эта команда выбила «Локомотив»?
- «Динамо» некуда отступать. Оно столько косяков уже сделало. Если «бело-голубые» еще и этой команде проиграют, о чем тогда говорить? Поэтому думаю, что москвичи сегодня победят.
- Допускаете недооценку соперника со стороны «Динамо»?
- Игра «Акрона» с «Локомотивом» показала, что если недооценить этого соперника, то могут возникнуть проблемы. Уверен, хозяева отнесутся к этой встрече должным образом.
- Поражение «Динамо» от «Сочи» как-то скажется на предстоящем матче?
- Нет. Это другой турнир, и он самый короткий для завоевания трофея. Поэтому москвичи должны настроиться. Но если этого не произойдет, тогда я вообще ничего не понимаю.
- «Динамо» скоро играть со «Спартаком» в чемпионате. Йоканович может поберечь основную обойму?
- Нет. Ему не приходится выбирать, кого ставить, потому что обязательно надо проходить этого соперника. Если этого не случится, он до матча со «Спартаком» может недотянуть.
- «Спартак» провел несколько неудачных матчей: ничья с «Уралом» в кубке и «Ахматом», поражение от «Оренбурга». Какого результата ждете от матча с «Уралом»?
- Когда команда играет нестабильно, невозможно сказать, где она споткнется, а где хорошо выступит. У гостей не сыграет ряд футболистов, но это ни о чем не говорит. Когда команда выйдет играть, там безногие побегут. Так всегда было.
- В первом матче ЦСКА с «Крыльями Советов» была ничья. Чего ждете от ответного матча?
- «Армейцы« легко обыграли «Крылья Советов» в чемпионате - 4:0. Думаю, ЦСКА и, прежде всего, его тренерский штаб тоже прекрасно понимает, что если хотят усидеть на стульях, нужно чего-то добиваться. Они будут это делать. Им по силам обыграть «Крылья Советов» с нужным счетом. Никто не будет беречь лидеров команды, потому что сейчас уже такая стадия, что делать это незачем.
- Какие у вас ожидания от южного дерби «Краснодар» - «Ростов»?
- Команды стабильностью не отличаются. Хорошие матчи чередуются с непонятными. Это кубковая игра. Кто первый ошибется, тот и окажется в роли догоняющего.
- «Краснодару» поможет фактор своего поля?
- Конечно, должен помочь. Придут болельщики, которые погонят свою команду вперед.
- «Ростов» сейчас идет на второй строчке в РПЛ. У него больше шансов победить?
- Это кубковая игра. Невозможно предугадать исход матча. Меня не удивит никакой результат в этой игре.
Елена Григорьевская
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