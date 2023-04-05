Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Помазуну не важно, с кем играть в финале Кубка России

05 Апреля 2023 • 17:11 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Голкипер «Урала» Илья Помазун, арендованный у ЦСКА, ответил на вопрос, против кого хотел бы сыграть в финале Кубка России Пути РПЛ.

«Выиграли — супер! Очень рады. Идем дальше в Кубке. С кем хотелось бы сыграть? Интересно сыграть и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов», — приводит слова Помазуна «Чемпионат».

Напомним, «Урал» прошел «Спартак» в полуфинале Кубка России по сумме двух встреч (1:1, 2:1). В финале Пути РПЛ соперником екатеринбургского клуба станет победитель пары «Крылья Советов» - ЦСКА. Решающий матч между командами пройдет 5 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени, первая игра завершилась со счетом 2:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Урал Илья Помазун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.04.23 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 3.90 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
17:29 · Кубок России
Мостовой: «Динамо» в шоковом кризисе»
17:11 · Кубок России
Помазуну не важно, с кем играть в финале Кубка России
16:50 · Кубок России
Игнатьев: «Не согласен, что Захарян деградировал»
16:36 · Кубок России
Мор: «Армейцы» победят, ресурс «Крыльев» ограничен»
16:32 · Кубок России
Агент: Тюкавин расстроен, он мог забить «Акрону»
16:31 · Кубок России
Алдонин: «Крылья» могут пройти дальше, если ЦСКА будет играть спустя рукава»
16:27 · Кубок России
Григорян: «Никто не будет делать скидку на то, что у «Крыльев» смотрибельный футбол»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «То, что случилось с «Динамо» — позор»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Влут поделился эмоциями от победы над «Спартаком»
14:50 · Кубок России
Уткина впечатлили матчи Кубка России
14:37 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «На кого менять Йокановича? На ещё одного югослава?»
13:35 · Кубок России
«Краснодар» - «Ростов»: прогноз на матч Кубка России – 6 апреля 2023
11:54 · Кубок России
Силкин: «Динамо» будто не хотело побеждать»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «У «Динамо» была куча моментов, но реализация – ноль»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бальде настоящий воин, он всегда ждёт своего шанса»
Все новости