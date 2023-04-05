Помазуну не важно, с кем играть в финале Кубка России

Голкипер «Урала» Илья Помазун, арендованный у ЦСКА, ответил на вопрос, против кого хотел бы сыграть в финале Кубка России Пути РПЛ.

«Выиграли — супер! Очень рады. Идем дальше в Кубке. С кем хотелось бы сыграть? Интересно сыграть и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов», — приводит слова Помазуна «Чемпионат».

Напомним, «Урал» прошел «Спартак» в полуфинале Кубка России по сумме двух встреч (1:1, 2:1). В финале Пути РПЛ соперником екатеринбургского клуба станет победитель пары «Крылья Советов» - ЦСКА. Решающий матч между командами пройдет 5 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени, первая игра завершилась со счетом 2:2.