Парфёнов – об игре со «Спартаком»: «У «Урала» была прекрасная поддержка болельщиков»

Бывший игрок «Спартака», ранее также возглавлявший «Урал», Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над московским в матче Пути РПЛ Кубка России (2:1, общий счёт 3:2).
«Получился боевой кубковый матч. У «Урала» была прекрасная поддержка болельщиков», - цитирует Парфёнова «РБ Спорт».
Специалист также отметил игру «оранжево-чёрных», сказав, что мастеровитые футболисты, профессионально относящиеся к своему делу, выполнили все установки главного тренера «шмелей» Виктора Ганчаренко.
Результат игры отправил «Спартак» в Путь регионов кубкового соревнования, «Урал» продолжит борьбу в Пути РПЛ.
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