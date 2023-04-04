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Кубок России

Парфёнов – об игре со «Спартаком»: «У «Урала» была прекрасная поддержка болельщиков»

04 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака», ранее также возглавлявший «Урал», Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над московским в матче Пути РПЛ Кубка России (2:1, общий счёт 3:2).

«Получился боевой кубковый матч. У «Урала» была прекрасная поддержка болельщиков», - цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

Специалист также отметил игру «оранжево-чёрных», сказав, что мастеровитые футболисты, профессионально относящиеся к своему делу, выполнили все установки главного тренера «шмелей» Виктора Ганчаренко.

Результат игры отправил «Спартак» в Путь регионов кубкового соревнования, «Урал» продолжит борьбу в Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Кубок России Дмитрий Парфёнов
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