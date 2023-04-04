Абаскаль прокомментировал первое попадание Бальде в стартовый состав

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Бальде сегодня в составе, во всех пяти матчах он выходил на замену и сейчас впервые в стартовом составе. Как оцениваете его готовность, какие будут его задачи? Они будут похожи на те, что были у Соболева, когда он выходил в старте?

- У Соболева и Бальде не могут быть одинаковые задачи, потому что это абсолютно два разных типа игроков. Что касается Бальде, он в основном составе, это заслуга его работы, вовлеченности и того, как он отдавался на тренировках. Он здесь заслуженно, и у него есть хороший шанс.