Егорычев — о победе над «Спартаком»: «Все отработали на максимум»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.

«Классные ощущения, сегодня был полный стадион. Спасибо всем болельщикам, всей команде за то, что все бились, старались. Добились победы, очень хотели победить. Все отработали на максимум», — передает слова Егорычева «КП Спорт».

Хавбек отметил, что на матче была потрясающая атмосфера, по которой все соскучились.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив один ассист.