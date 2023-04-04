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Кубок России

«Урал» снова повёл в матче со «Спартаком»

04 Апреля 2023 • 18:39 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Подходит к концу основное время ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России, в котором играют «Урал» и «Спартак». На 72-й минуте противостояния команда Виктора Ганчаренко снова повела в счёте. Финаль Сунгатулин только заменил Даниэля Мишкича и уже отметился голевым ударом. Эрик Бикфалви откатил мяч под удар набегающему Сунгатулину, и полузащитник идеально точно пробил впритирку с левой штангой ворот гостей. Счет стал 2:1 в пользу «Урала», и на эту минуту именно данная команда выходит в финал Пути РПЛ. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Фаниль Сунгатулин
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