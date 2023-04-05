Ещенко: «Думал, что Бальде раньше начнёт забивать за «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о нападающем «красно-белых» Кейта Бальде.

«Я думал, что Бальде раньше начнёт забивать за «Спартак». Но не получалось. Будем надеяться на его дальнейшую результативность», - приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Сенегальский футболист сумел поразить ворота соперника в кубковом матче с «Уралом» (1:2). К сожалению для спартаковцев, этот гол не помог им пройти в следующий этап Пути РПЛ Кубка России. Результат игры с екатеринбургской командой отправил «Спартак» в Путь регионов к «Акрону», «Краснодару», «Ростову», а также, потенциально, к ЦСКА или «Крыльям Советов».