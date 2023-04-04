Гладилин: «Отсутствие Джикии и Промеса повлияло на игру «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался после вылета «красно-белых» из плей-офф Кубка России Пути РПЛ от «Урала». Первый матч между командами завершился со счетом 1:1, в ответной игре «шмели» оказались сильнее 2:1.

«Урал» был очень серьезно настроен, они заслужили победу, отсутствие лидеров — Джикии и Промеса — повлияло на игру «Спартака». Считаю, что если бы они были в составе, то результат был бы другим», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Урал» вышел в финал Кубка России Пути РПЛ после победы над «Спартаком», а команда Гильермо Абаскаля продолжит борьбу за трофей через Путь регионов.