Сунгатулин: «Спартак» — это мой бывший клуб, я даже не знал, как отпраздновать гол»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал о голе своему бывшему клубу, «Спартаку», забитом в матче Кубка России (2:1).

«Я всё-таки играл за «Спартак» — это мой бывший клуб. Я даже не знал, как отпраздновать. Я не так часто забиваю: «Зениту» на сборах и сейчас», - приводит слова Сунгатулина «Чемпионат».

Гол бывшего спартаковца в ворота «красно-белой» команды стал для екатеринбургского коллектива победным в матче Пути РПЛ Кубка России и отправил московский клуб в Путь регионов, представителями которого в данный момент является столичное «Динамо», «Краснодар», тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Позже к ним присоединится либо ЦСКА, либо «Крылья Советов».