Чернов – о поражении от «Урала»: время собраться

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о поражении столичного клуба от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Вижу вашу критику. Время собраться, сделать работу над ошибками и пойти дальше в каждом из турниров. До встречи на дерби в субботу!», - написал Чернов в своем телеграм-канале.

Напомним, что первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1, и столичный клуб отправился в сетку Пути регионов.

В субботу, 8 апреля, «Спартак» сыграет против «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.