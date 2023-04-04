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Кубок России

Чернов – о поражении от «Урала»: время собраться

04 Апреля 2023 • 20:37 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о поражении столичного клуба от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Вижу вашу критику. Время собраться, сделать работу над ошибками и пойти дальше в каждом из турниров. До встречи на дерби в субботу!», - написал Чернов в своем телеграм-канале.

Напомним, что первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1, и столичный клуб отправился в сетку Пути регионов.

В субботу, 8 апреля, «Спартак» сыграет против «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Никита Чернов
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