Тихонов оценил гол Сунгатулина в ворота «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил гол игрока «Урала» Фаниля Сунгатулина в ворота столичного клуба в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Экс-игрок сборной России отметил, что оценивает этот эпизод по исполнительскому мастерству.

«До ворот было около 20-ти метров. Удар на исполнение. Обводящий. Все сделано очень качественно», - приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, что воспитанник «Спартака» стал автором победного гола и отправил свою бывшую команду в сетку Пути регионов.

Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:1.