Гол Сиссе в ворота «Спартака» стал первым для игрока за семь лет

Завершился первый тайм ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и столичным «Спартаком».

На 32-й минуте хозяев поля вперед вывел Ибраима Сиссе, дальним ударом из-за пределов штрафной он застал врасплох Александра Максименко.

Для 29-летнего футболиста из Гвинеи этот гол стал первым за восемь лет.

Последний раз Сиссе распечатывал ворота соперников, когда он выступал за льежский «Стандард». В ноябре 2016 года поразил ворота греческого «Панатинаикоса» в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, что первый матч между командами завершился вничью со счетом 1:1.