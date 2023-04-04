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Кубок России

Гол Сиссе в ворота «Спартака» стал первым для игрока за семь лет

04 Апреля 2023 • 17:56 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
2-й тайм

Завершился первый тайм ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и столичным «Спартаком».

На 32-й минуте хозяев поля вперед вывел Ибраима Сиссе, дальним ударом из-за пределов штрафной он застал врасплох Александра Максименко.
Для 29-летнего футболиста из Гвинеи этот гол стал первым за восемь лет.

Последний раз Сиссе распечатывал ворота соперников, когда он выступал за льежский «Стандард». В ноябре 2016 года поразил ворота греческого «Панатинаикоса» в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, что первый матч между командами завершился вничью со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Ибраима Сиссе
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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