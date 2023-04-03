«Спартак» прибыл на матч с «Уралом» без пяти игроков основного состава

Московский «Спартак» прибыл в Екатеринбург, где 4 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка России встретится с «Уралом». Напомним, первый поединок между командами завершился со счетом 1:1.

Как сообщает «РБ Спорт», «красно-белые» прилетели на игру без Квинси Промеса и Георгия Джикии, которые ранее получили травмы. Помимо этого, с командой не прибыли дисквалифицированные Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет завтра, 4 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. По информации источника, на стадионе в Екатеринбурге ожидается не менее 25 тысяч болельщиков.