Президент «Урала»: «ЦСКА — достойный соперник»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о матчах против ЦСКА в рамках финала Пути РПЛ Кубка России.

«ЦСКА — достойный соперник, наши матчи с ним всегда проходят напряжённо. В Кубке России у нас одна задача: пройти как можно дальше», — приводит слова руководителя «Урала» пресс-служба екатеринбуржцев. Иванов отметил, что клубу важно собрать полный стадион на домашней встрече, поскольку болельщики добавляют команде сил.

Напомним, что первая встреча против ЦСКА состоится в Москве, а ответная — на «Екатеринбург Арене». В полуфинале Пути РПЛ «Урал» оказался сильнее «Спартака», выиграв ответную игру в родных стенах со счётом 2:1 после ничьи в первом поединке.