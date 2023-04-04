Мостовой до сих пор не особо понимает формат Кубка России

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении столичного клуба в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России от «Урала» (1:2).

Экс-игрок сборной России назвал «издевательством» то, что столичный клуб не вылетел из борьбы за кубок, хотя проиграл по итогам двух игр, и еще может завоевать трофей.

«То есть «Урал» и «Спартак» могут встретиться в финале? Или «Урал», обыгравший «Спартак», может не выйти в финал, а «Спартак» выйти? Кто-нибудь видел такое в Европе? Полная глупость», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что действующий обладатель Кубка отправился в нижнюю часть сетку, где продолжит борьбу со Второго этапа 1/2 финала Пути регионов.