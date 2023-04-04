Созин: «Мне позвонили десятки болельщиков с просьбой объяснить регламент Кубка России»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поражении «Спартака» от «Урала» во втором очном матче Пути РПЛ Кубка России (1:2, общий счёт 2:3).

«Многие не поняли, почему «Спартак» вообще не вылетел из турнира? Мне реально позвонили десятки футбольных болельщиков с просьбой объяснить регламент», - приводит слова Созина «Чемпионат».

По словам специалиста, проблемы, возникающие по ходу турнира с пониманием регламента нынешнего розыгрыша национального кубка, свидетельствуют о недостаточно качественно проводимой в данном направлении работы со стороны ответственных за это сотрудников.