Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «Спартака» в матче против «Урала».

- «Спартак» уже не первую игру удивляет неприятно. Пропал запал у команды. Нужно заново игроков настраивать. Стал валять дурака Промес. Он хороший игрок, но он, как какой-то южноамериканец, заканчивает играть, когда его чуть придерживают. Думаю, он теперь несколько матчей пропустит, хотя ничего серьезного там не было.

Игроки «Спартака» как будто перестали выкладываться по сравнению с началом сезона. Берегут они здоровье. Их понять можно: они получают большие деньги и хотят играть дольше. Психология играет огромную роль. Деньги, на мой взгляд, испортили наш футбол. У нас футбол мертвый по сравнению с европейским.

«Спартак» растерял свои кондиции. Теперь будет трудно собраться. Следующий матч будет с «Динамо», это клуб, который тоже штормит. У них никакой игры нет. «Спартак» все же играет интереснее. Думаю, «красно-белые» выиграют. «Динамо» сейчас совсем не нравится, вообще ничего у них нет. «Спартак» хоть и вяло играет, но интерес к их игре есть. Команда хорошая, жалко их. Нужно выкладываться и выходить на игру, как на последнюю», - сказал Пономарёв.