Шавло оценил шансы «Спартака» пройти «Урал» в Кубке России

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка России между «красно-белыми» и «Уралом». Первая встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

«Шансы у «Спартака» выйти в финал Пути РПЛ есть, только надо реализовывать свои моменты. Надеюсь, футболисты «Спартака» приложат все усилия, чтобы пройти дальше», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

По мнению эксперта, травма Квинси Промеса — это серьезная потеря для «красно-белых», но ранее «Спартак» играл с 11 россиянами в составе.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится завтра, 4 апреля. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск.