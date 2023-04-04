Бушманов: «Нельзя сказать, что «Спартак» провально играет»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился своим мнением о нынешней форме «красно-белой» команды.

По мнению специалиста, на нынешнюю игру «Спартака» оказывают влияние множество факторов, начиная от дисквалификаций и заканчивая невезением.

«Нельзя сказать, что «Спартак» провально играет, игра есть и в целом команда двигается. Они играют с большим желанием, просто сейчас такой отрезок — не всё получается, в любой команде такое бывает», - приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

В такой ситуации московскому коллективу очень важно суметь проявить свой характер, заключил эксперт.