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Кубок России

С кем теперь сыграет «Спартак» в Кубке России

04 Апреля 2023 • 19:32 Комментировать (1)
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

«Спартак» не смог пройти «Урал» в Кубке России. Двухматчевая дуэль команд завершилась в пользу представителей Екатеринбурга – они выиграли дома 2:1 после гостевой ничьей 1:1. «Урал» шагнул в финал верхней части сетки, а «Спартак» опустился в нижнюю часть сетки.

С кем же теперь сыграет «Спартак»? Для начала команду Гильермо Абаскаля в Пути регионов ждёт второй этап 1/2 финала. Здесь соперником «красно-белых» будет один из победителей матчей «Динамо» - «Акрон» и «Краснодар» - «Ростов».

Если «Спартак» выиграет этот матч, то пройдёт в финал нижней части сетки. Там будет два этапа. На первом «красно-белые» сыграют с другим победителем второго этапа полуфинала нижней части сетки. Здесь вариантов соперников довольно много. В случае победы на следующем этапе команду Абаскаля ждёт дуэль с проигравшим финала верхней части сетки. Это будет либо «Урал», либо кто-то из пары ЦСКА – «Крылья Советов».

Что ждёт «Спартак» в Кубке России после вылета из Пути РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Апреля 2023 в 20:06
ай.. ё-маё.. как усе запутали.. не я стока не пью.. А-ха-ха-ха! )))
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