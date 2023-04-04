С кем теперь сыграет «Спартак» в Кубке России

«Спартак» не смог пройти «Урал» в Кубке России. Двухматчевая дуэль команд завершилась в пользу представителей Екатеринбурга – они выиграли дома 2:1 после гостевой ничьей 1:1. «Урал» шагнул в финал верхней части сетки, а «Спартак» опустился в нижнюю часть сетки.

С кем же теперь сыграет «Спартак»? Для начала команду Гильермо Абаскаля в Пути регионов ждёт второй этап 1/2 финала. Здесь соперником «красно-белых» будет один из победителей матчей «Динамо» - «Акрон» и «Краснодар» - «Ростов».

Если «Спартак» выиграет этот матч, то пройдёт в финал нижней части сетки. Там будет два этапа. На первом «красно-белые» сыграют с другим победителем второго этапа полуфинала нижней части сетки. Здесь вариантов соперников довольно много. В случае победы на следующем этапе команду Абаскаля ждёт дуэль с проигравшим финала верхней части сетки. Это будет либо «Урал», либо кто-то из пары ЦСКА – «Крылья Советов».

Что ждёт «Спартак» в Кубке России после вылета из Пути РПЛ