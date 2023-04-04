Что ждёт «Спартак» в Кубке России после вылета из Пути РПЛ

«Спартак» проиграл в гостях у «Урала» со счётом 1:2 (2:3 по сумме двух встреч) и вылетел из верхней части турнирной сетки Кубка России, то есть из Пути РПЛ. Теперь команда Гильермо Абаскаля оказалась в нижней части сетки, то есть в Пути регионов.

В средине апреля «Спартак» проведёт матч второго этапа полуфинала нижней части турнирной сетки. Здесь команда Гильермо Абаскаля сразится с одним из победителей первого этапа этой же части турнирной сетки, то есть с кем-то из победителей матчей «Динамо» - «Акрон» и «Краснодар» - «Ростов». «Спартак» будет играть на выезде.

В случае победы «Спартак» пройдёт в финал нижней части турнирной сетки, который тоже состоит из двух этапов (каждый этап – из одного матча).

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы оказаться в суперфинале в «Лужниках», «Спартаку» нужно выиграть три матча в нижней части сетки.