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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала»: «Мы будем бороться за победу в Кубке России»

06 Апреля 2023 • 13:17 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургская команда будет бороться за победу в Кубке России. Напомним, в 1/2 финала (Путь РПЛ) «Урал» по сумме двух матчей обыграл «Спартак» (3:2) и вышел в финал, где встретится с ЦСКА.

«Хотим пройти как можно дальше. Если не хотеть этого, то для чего вообще это всё? Мы выходим, чтобы побеждать и радовать своих болельщиков», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

После 21 тура текущего розыгрыша РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой ближайший матч команда Виктора Ганчаренко проведёт 8 апреля против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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