Кейта Бальде: «Гол — это хорошо, но главное, чтобы выигрывала команда»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде поделился впечатлениями от дебютного гола в футболке «красно-белых». 28-летний форвард забил «Уралу» в матче 1/2 финала Кубка России, но это не помогло его команде добиться положительно результата (1:2).

«Я не могу сказать, что полностью счастлив, потому что моя команда проиграла. Моя задача — помогать команде голами. Гол — это хорошо, но главное, чтобы выигрывала команда», — передает слова Бальде «Чемпионат».

Футболист заявил, что гордится командой, во втором тайме «Спартак» бился, но не хватило удачи.

В текущем сезоне Бальде принял участие в шести матчах во всех турнирах и забил один мяч.