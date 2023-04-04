Парфёнов: «Ты можешь проигрывать и проигрывать, но в итоге дойдёшь до финала Кубка России»

Бывший игрок «Спартака», ранее также возглавлявший «Урал», Дмитрий Парфёнов поделился своим мнением о нынешнем формате проведения Кубка России.

«Мне этот формат Кубка не нравится. Думаю, Абаскаль ещё не понял, что «Спартак» остался в турнире», - приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Специалист заявил, что оптимальным вариантом розыгрыша Кубка России был тот, при котором команда, уступившая по итогам двухматчевого противостояния, покидала бы турнир.

«Ты можешь проигрывать и проигрывать, но в итоге дойдёшь до финала. Сейчас это коммерческий турнир», - добавил эксперт.

Парфёнов также сказал, что «Урал» заслужил находиться в финале Пути РПЛ Кубка России и поздравил команду с этим достижением.