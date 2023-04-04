Игроки «Урала» не получат премиальные за победу над «Спартаком»

Президент екатеринбургского «Урала» Георгий Иванов высказался о победе команды над московским «Спартаком» (2:1) в рамках ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ и, соответственно, выходе в финал верхней сетки.

«Выиграли — молодцы! У «Спартака» много кто не играл. Соболева, Джикия не было. Игра была хорошая, спасибо болельщикам», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Также он отметил, что игроки уральского клуба не получат премиальные.

В финале Пути РПЛ подопечные Виктора Ганчаренко сыграют с победителем противостояния между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов».