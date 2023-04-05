Бушманов: «Нынешние результаты «Спартака» не соответствуют его амбициям»

Московский «Спартак» покинул Кубок России, защитить свой прошлогодний успех команде не удастся - она проиграла в полуфинале «Уралу». Евгений Бушманов, бывший футболист московского клуба, считает, что результаты клуба нынче не соответствуют амбициям клуба.

- Нынешние результаты «Спартака» не соответствуют его амбициям. Команду нельзя упрекнуть в отсутствии желания. Но не удается реализовать свои моменты в атаке, и допускаются ошибки в обороне, - цитирует слова Бушманова «Чемпионат».

В следующем туре «Спартаку» предстоит сразиться с московским «Динамо» - в первом круге чемпионата «красно-белые», напомним, проиграли с минимальным счетом.