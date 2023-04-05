Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «красно-белых» в матче с «Уралом».

«Я смотрел весь первый тайм. Когда во втором тайме сказали, что в случае поражения никакая команда не вылетает из Кубка, я перестал смотреть, просто переключив канал. Не видел дальше смысла смотреть. «Спартак» сейчас кого-то там обыграет и ещё в финал выйдет, а «Урал» вылетит дальше. Может, «Спартак» ещё и кубок возьмёт. Мне просто реально интересно, кто придумал такую систему.

Не вижу просто смысла обсуждать этот матч. Получается, сыграли и сыграли. «Урал» радуется победе, поскольку обыграл «Спартак», но неизвестно, кто ещё выше будет по итогу Кубка. Как-то несправедливо», - сказал Мостовой.