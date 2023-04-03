Кечинов: «Мне трудно предсказать результат игры между «Спартаком» и «Уралом»

Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что предсказать итог противостояния полуфинала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» сейчас невозможно. По его словам, обе команды крайне мотивированы после неудач в чемпионате.

- Это будет тяжелейшая игра. «Урал», как мы видели, очень серьезная команда. И итог, результат этого матча мне очень тяжело как-то предугадать: это абсолютно непредсказуемо, - цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

Московский «Спартак», напомним, является действующим обладателем трофея, в прошлогоднем финале команда обыграла «Динамо».