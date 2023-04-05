Влут поделился эмоциями от победы над «Спартаком»

Нападающий «Урала» Рай Влут прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). Напомним, что по сумме двух встреч екатеринбургская команда превзошла «красно-белых» (3:2) и сумела выйти в следующий этап турнира.

«Это было невероятно! Сумасшедшая атмосфера. Было очень приятно видеть полный стадион. «Спартак» — топ команда в России. Получилась очень тяжёлая игра, но мы победили!» — приводит слова Влута «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что суд в Нидерландах приговорил Влута к 2,5 годам тюремного заключения за ДТП, которое произошло два года назад.

В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Урал» 16 матчей и забил пять голов.