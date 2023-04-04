Закономерное поражение на Урале: из-за кого «Спартак» не пробился в финал пути РПЛ Кубка России

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Затягивается мартовский кризис «Спартака». Вроде бы сильно ничего не изменилось в команде Абаскаля, но побед нет вот уже четыре матча кряду. Чередуют «красно-белые» ничьи и поражения, отпустив и «Зенит» в чемпионской гонке, вылетев и из пути РПЛ Кубка России. В Екатеринбурге «Спартак» сыграл на хорошем уровне только первую половину второго тайма, в остальное время «Урал» смотрелся лучше и по праву вышел в финал пути РПЛ. Ну а мы давайте пройдёмся по «красно-белым» персоналиям, почему же всё-таки проиграли?

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 10:14, в створ – 4:6, угловые – 4:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Несмотря на поражение и два пропущенных мяча Максименко можно похвалить. Голевые удары получились бильярдной точности, тут не отразишь, а ведь были ещё спасения после опасных моментов Бикфалви и Бегича.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,5. Очень опасными получались стандарты у «Урала», и знатно проседали тут центральные защитники «Спартака». Бегич и Бикфалви врывались на линию вратарской, наносили опасные удары, а Чернов с Литвиновым даже не изображали борьбу.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Руслан всё-таки выбрался на положительную оценку, но заслужил её он исключительно атакующими действиями. Пять раз Литвинов длинной передачей начинал атаку, выполняя роль разыгрывающего. А голевая диагональ на Бальде со своей половины поля – вообще конфетка.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 5,0. Явный проигрыш был и на флангах. Прежде всего, в активности. Тавареш не всегда успевал перекрывать опасные кроссы, дважды угроза пришла из его зоны. В атаке Томаш тоже не был активен, подключался реже обычного.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. На правом краю Хлусевича «пожар» возникал ещё чаще. Активный Юшин часто убегал к лицевой и простреливал/навешивал. После одного из таких забегов Бегич пробил в штангу.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,0. Но главная проблема «Спартака» была в опорной зоне. Вот она проседала очень сильно. Пруцев не успел накрыть Сиссе – получили первый гол москвичи. Вместе с Зобниным вообще не держали подступы к штрафной площади, и Бикфалви с Сунгатулиным придумали второй.

РОМАН ЗОБНИН – 4,0. На мгновение Зобнин опаздывал практически к каждому эпизоду матча. Борьбу проигрывал, подборы – тоже. Не смог сверкнуть и в атаке: имел шанс с лёту пробить после углового, но не смог положить мяч на ногу.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Замена растворившегося Игнатова напрашивалась раньше часа игры, Михаилу просто повезло, что у Абаскаля сейчас не так широк выбор в атаку. В первом тайме Игнатов успел хотя бы классный навес на Бальде сделать, но после совсем пропал с радаров.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,5. Четыре толковых рывка из глубины сделал Мартинс, эффектно открываясь между линиями. Дважды партнёры вознаградили его своевременными передачами и получились неплохие моменты. Дважды Кристофер прошёл на дриблинге, вот только во что-то опасное свою активность перелить не сумел.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – 7,5. Абсолютно лучший игрок «Спартака» в Екатеринбурге. Шикарно открывался, ускользал от защитников, постоянно был нацелен на ворота, опасно бил. Чётко разобрался с Бевеевым в голевом эпизоде, по сути, заставил Ганчаренко заменить Мингияна, упускавшего Кейта раз за разом.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о. Качественно вышел на замену Мозес. Добавил движения, активно открывался, дважды опасно бил по воротам.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

ДАНИИЛ ЗОРИН – б/о.