Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил последние неудачи «красно-белых».

- Как думаете, у «Спартака» идет временный кризис, или это начало конца периода Абаскаля?

- Да нет. Никакого конца нет. Это временно. Мы видим, что в трех матчах, где не было результата, «Спартак» играл в тот футбол, который показывал всегда. Команда старается играть первым номером, атаковать, создает моменты, но реализация хромает. Отсюда проблемы. Плюс в обороне москвичи пропускают по два мяча, кроме встречи с «Ахматом». Но я уверен, что это временные трудности. «Спартак» все это преодолеет. Пока есть небольшие шансы в чемпионате, надо до конца за них цепляться. Плюс есть Кубок, где команда может еще побороться за трофей.

- Что не так делает Абаскаль? Есть ли у него очевидные просчеты, или у вас к тренеру нет претензий?

- У меня нет. Понятно, что когда нет результата, хочется от тренера услышать, в чем он видит проблему. Думаю, он скажет то же самое.

- Абаскаль часто критикует судей. Вы с ним согласны в этом?

- Были ошибки, да. С тем же «Уралом», когда не засчитали гол Соболева. Но я не думаю, что на этом надо делать акцент. В любом случае надо отталкиваться от своей игры и улучшать ее. Даже если в этом сезоне не получится побороться с «Зенитом» и выиграть кубок, ничего страшного. В следующем надо уже браться всерьез и с первого тура начинать играть в зрелищный, атакующий футбол, где забиваются мячи.

- Попадание в тройку – это приемлемый результат для «Спартака» в этом сезоне?

- Нормальный результат. Все равно сейчас второе и третье место ничего не дает. Еврокубков же нет.

- Когда спад в игре «Спартака» может закончиться? Впереди матч с «Динамо», которое тоже не блещет в последнее время.

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- Будет интересно посмотреть, кто быстрее преодолеет эту ситуацию, когда нет результата. У «Динамо» тоже хороший состав.

- «Спартаку» придется ждать, когда поправится Промес, чтобы наладить игру впереди?

- Однозначно, что он лидер команды, лучший футболист в атакующей линии. Но даже если он не будет играть какое-то время, есть другие ребята, которые тоже могут ярко себя проявлять и приносить команде пользу. Но понятно дело, что впереди без Квинси «красно-белым» тяжело. Нет забитых мячей, но создается много моментов. Так было и вчера, и с «Ахматом».

- Как вам игра Бальде, который вчера впервые вышел в стартовом составе?

- Забил мяч – это самое главное. В первом тайме мог забить головой, но попал во вратаря. А так видно, что это забивной нападающий. Просто сейчас он не находится в игровом тонусе, потому что мало выходит на поле.

- В Кубке России благодаря регламенту у «красно-белых» тоже еще не все потеряно, несмотря на поражение от «Урала». С учетом того, что нет «Зенита», у «Спартака» высокие шансы сохранить трофей?

- Они у каждой команды сейчас высокие. Тот же «Урал» во всех трех матчах был ничуть не хуже «Спартака». Это говорит то ли о прогрессе, то ли о регрессе. Средние команды подтягиваются к топовым. «Урал» практически подтянулся к «Спартаку». «Оренбург» играл даже чуть посильнее «красно-белых». «Факел» в Москве играл на равных. Нет еврокубков, поэтому команда Абаскаля сдала. Вернее, подуспокоилась. А эти команды стараются приблизиться к ней.

- В Кубке России может быть неожиданный победитель, например «Акрон» или то же «Урал»?

- Все может быть. Ничему не удивлюсь.

Елена Григорьевская