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Кубок России

«Сказочники»: Канчельскис посмеялся над «Спартаком»

04 Апреля 2023 • 20:41 Комментировать
Урал
2:1
Спартак Москва
окончен

«Спартак» вылетел из верхней части сетки Кубка России, проиграв «Уралу» со счётом 1:2. После игры комментарий дал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.

«Каждый сезон они рассказывают сказки о победах и чемпионствах, а результата ноль. Им надо писать новую книгу. Сказочники, а не игроки. Каждый год получаю удовольствие от того, что команда непонятно где бродит. Когда «Спартак» проигрывает, для меня это самый лучший день, ха-ха. Пусть всегда остаются в таком состоянии, в каком они сейчас», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Спартак» ещё не выключился из борьбы за кубок России. После вылета из верхней части турнирной сетки команда оказалась в нижней, где будет ждать своего соперника.

Следующий матч «Спартак» проведёт 8 апреля – против «Динамо» на своём поле в чемпионате России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

С кем теперь сыграет «Спартак» в Кубке России

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис
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1
3.15 3.35 2.34
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Динамо Москва Динамо Москва
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0
1.38 5.00 8.40
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