Ганчаренко: «Влут с нами, мы его поддерживаем»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Так получилось, что накладываются две статистики. «Урал» - худшая команда по игре в последние 15 минут, пропустив 10 мячей. В то же время «Спартак» - одна из лучших, и в концовке проводит самые голевые отрезки. Это изучается тренерским штабом, это важно? Как над этим работать?

- Тут есть несколько составляющих - что тебе надо? То есть, ты отыгрываешься, ты проигрываешь, ты играешь, как в нашем случае, с «Зенитом», ты отдаешь много сил в прессинге. Конечно, мы знаем об этом, смотрим и думаем, как это устранить. Понимаю, что это нам не нравится, в конце игры нельзя пропускать, это может привести к плохим последствиям.

- В стартовом составе Влут - это для вас возможность отвлечься и сыграть в футбол как для менеджера?

- Во-первых, он у нас, это наш игрок. Есть решение суда, но есть еще апелляция, поэтому давайте дождемся окончания всей этой эпопеи и окончательного какого-то вердикта, так как еще апелляция может быть. Он с нами, мы его поддерживаем, понятно, что это неприятная для него ситуация, неприятная в какой-то мере для нас. Но если у нас есть игрок, мы на него рассчитываем.