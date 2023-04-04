Президент «Урала» отреагировал на победу над «Спартаком»

Во вторник вечером «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 и пробился в финал верхней части сетки Кубка России. После игры комментарий дал Григорий Иванов – президент клуба из Екатеринбурга.

«Выиграли - молодцы! У «Спартака» много кто не играл. Соболева, Джикии не было. Игра была хорошая, спасибо болельщикам», - сказал Иванов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В финале верхней части сетки Кубка России «Урал» сыграет либо с ЦСКА, либо с «Крыльями Советов». Эти команды проведут ответный полуфинальный матч в среду, 5 апреля. Следить за этой игрой можно будет в текстовой трансляции.