Эммерсон: «Урал» тщательно разобрал игру «Спартака»

Защитник «Урала» Эммерсон Иллой-Айет прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.

«Игралось отлично, особенно когда нас поддерживает такое количество людей. Это вдвойне приятно. Отличный матч и хорошее настроение. Наша тактика отлично работает против «Спартака», мы тщательно разобрали их игру», — приводит слова Эммерсона Sport24.

После победы над «Спартаком» екатеринбургский клуб вышел в финал Кубка России Пути РПЛ, в котором сыграет с победителем пары «Крылья Советов» - ЦСКА. «Красно-белые» проиграли и опустились во второй этап полуфинала Пути регионов.