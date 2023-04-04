«Урал» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Урал» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Спартак Москва
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Протокол игры
Помазун Илья•Гогличидзе Лео•Бегич Сильвие• 17'Филипенко Егор•Кулаков Денис•Сиссе Ибраима•Бевеев Мингиян•Юшин Александр•Мишкич Даниэль•Влут Рай•Каштанов Алексей
Максименко Артём•Тавареш Томаш•Литвинов Руслан•Чернов Никита•Денисов Даниил•Пруцев Данил•Мартинс Кристофер•Зобнин Роман•Игнатов Михаил Александрович•Хлусевич Даниил•Бальде Диао Кейта
04 апреля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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